постройте график зависимости силы упругости от удлинения , если жесткость резинового жгута 5Н/м. определите по графику удлинение жгута , если в нем возникает сила упругости 2Н. только по подробней можно ?)))))))))
Физика
постройте график зависимости силы упругости от удлинения , если жесткость резинового жгута 5Н/м. определите по графику удлинение жгута , если в нем возникает сила упругости 2Н. только по подробней можно ?)))))))))
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Гость:
жесткость на массу
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