постройте график зависимости силы упругости от удлинения , если жесткость резинового жгута 5Н/м. определите по графику удлинение жгута , если в нем возникает сила упругости 2Н. только по подробней можно ?)))))))))

Физика

постройте график зависимости силы упругости от удлинения , если жесткость резинового жгута 5Н/м. определите по графику удлинение жгута , если в нем возникает сила упругости 2Н. только по подробней можно ?)))))))))

Автор: Гость