К натуральному числу а прибавили 1/3 а .Какую часть полученой суммы число а ?
Математика
К натуральному числу а прибавили 1/3 а .Какую часть полученой суммы число а ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a+1/3*a=4/3*a 4/3*a составляет 1 а составляет х Тогда по пропорции х=а/ (4/3*a)=3/4 Ответ 3/4
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