Найти два числа, если известно, что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы, а удвоенная разность этих чисел на9 больше их суммы.
Алгебра
Найти два числа, если известно, что утроенная разность этих чисел на 6 больше их суммы, а удвоенная разность этих чисел на9 больше их суммы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одно число - х Второе число - у Утроенная разность 3*(х-у) Удвоенная разность 2 *(х-у) Система уравнений: {3(х-у) - (х+у) = 6 {2(х-у) - (х+у) =9 {3x-3y -x-y=6 {2x-2y -x-y=9 {2x-4y=6 {x-3y=9 {2x-4y=6 {x=9+3y Метод подстановки 2(9+3у) -4у=6 18+6у-4у=6 18+2у=6 2у=6-18 2у=-12 у=-12/2 у=-6 х=9+3*(-6) = 9 -18=-9 Ответ: числа -9 и -6.
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