резисторы сопротивлением 3 и 6 Ом сойденены паралельно к источнику тока напряжения на сойденениях которого равняется 12 В. какая сила тока в круге.

Физика

резисторы сопротивлением 3 и 6 Ом сойденены паралельно к источнику тока напряжения на сойденениях которого равняется 12 В. какая сила тока в круге.

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