резисторы сопротивлением 3 и 6 Ом сойденены паралельно к источнику тока напряжения на сойденениях которого равняется 12 В. какая сила тока в круге.
Физика
резисторы сопротивлением 3 и 6 Ом сойденены паралельно к источнику тока напряжения на сойденениях которого равняется 12 В. какая сила тока в круге.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При параллельном соединении суммарное сопротивление: 1/R=1/R₁+1/R₂ 1/R=(R₁+R₂)/R₁R₂ R=R₁R₂/(R₁+R₂) По закону Ома: I=U/R=U(R₁+R₂)/R₁R₂=12(3+6)/3·6=6А Ответ: сила тока в контуре будет I=6 Ампер
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