из половины имеющейся муки кондитер испёк булочки. Четверть муки(3 кг) пошла на выпечку ватрушек, а остальную муку он использовал на пирожные. Сколько муки было у кондитера?

Математика

из половины имеющейся муки кондитер испёк булочки. Четверть муки(3 кг) пошла на выпечку ватрушек, а остальную муку он использовал на пирожные. Сколько муки было у кондитера?

Автор: Гость