из половины имеющейся муки кондитер испёк булочки. Четверть муки(3 кг) пошла на выпечку ватрушек, а остальную муку он использовал на пирожные. Сколько муки было у кондитера?
Математика
из половины имеющейся муки кондитер испёк булочки. Четверть муки(3 кг) пошла на выпечку ватрушек, а остальную муку он использовал на пирожные. Сколько муки было у кондитера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2- бул 1/4 3кг ват ос пир? 3*4/1=12 всего было муки 12/2*1=6 на бул 12-6-3=3 на пир
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