Саша рассаживал солдатиков в машинки. Если он сажал в каждую машинку по 2 солдатика, то 4 солдатика оставались лишними, если по 3 солдатика, то одна машинка оставалась без солдатиков. Сколько было машинок и сколько солдатиков?
Математика
Саша рассаживал солдатиков в машинки. Если он сажал в каждую машинку по 2 солдатика, то 4 солдатика оставались лишними, если по 3 солдатика, то одна машинка оставалась без солдатиков. Сколько было машинок и сколько солдатиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для решения попробуем составить систему уравнений и решить их, обазначим общее количество солдатиков через "x", а количество машинок через "Y", тогда получим: 2Y+4=X: X/3=Y-1: в первом уравнении выразим "Y" получается 2Y=X-4 или Y=(X-4)/2: подставим первое во второе (X)/3=(X-4)/2-1 приводим к общему знаминателю это 6, получаем 2X=3X-12-6 или X=18 подставим в первое уравнение что получилось, 2Y+4=18 или Y=7; Ответ: Солдатиков 18, Машинок 7.
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