Что необычного в предложении "The quick brown fox jumps over the lazy dog"?
Английский язык
Что необычного в предложении "The quick brown fox jumps over the lazy dog"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Перевод: быстрая коричневая лиса перепрыгнула через ленивую собаку). Это предложение содержит все буквы английского алфавита.
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