алфавит которым написана польская хроника галла анонима
Обществознание
алфавит которым написана польская хроника галла анонима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
латынь Kronika polska (łac. Chronica Polonorum) – kronika historii Polski, spisana po łacinie
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