столб, врытый в землю на 2/13 своей длины, возвышается над землёй на 5 и1/2 метра. найти всю длину столба
Математика
столб, врытый в землю на 2/13 своей длины, возвышается над землёй на 5 и1/2 метра. найти всю длину столба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
т к столб врыт на 2/13, то над зем остается 11/13 и это равно 5,5 5,5/11*13=6,5 длина всего столба
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