Какое перемещение совершит тело за 30 минут, если оно двигается равномерно со скоростью 6 км/ч?
Физика
Какое перемещение совершит тело за 30 минут, если оно двигается равномерно со скоростью 6 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 минут= 0,5 часов S=V*t;, Где V скорость, t время S= 6 км/ч умножить на 0,5 часов=3 км
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