В 12 ч от автовокзала отошёл автобус со скоростью 60 км/ч А через полчаса вслед за ним выехала машина со скоростью 75 км/ч. через сколько часов после выезда машина обгонит автобус на 15 км?

Математика
В 12 ч от автовокзала отошёл автобус со скоростью 60 км/ч А через полчаса вслед за ним выехала машина со скоростью 75 км/ч. через сколько часов после выезда машина обгонит автобус на 15 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60/60=1 км/мин 2) 1*30= 30 км проехал автобус за 30 мин 3) 75 - 60= 15 км разница скорости 30 км автобус проехал больше поэтому, нам надо высчитать за сколько авто проедет это растояние, тогда их скорость будет равна и авто догонит автобус. 4)30 / 15= 2 ч Понадобитс авто,чтобы догнать автобус  
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