В 12 ч от автовокзала отошёл автобус со скоростью 60 км/ч А через полчаса вслед за ним выехала машина со скоростью 75 км/ч. через сколько часов после выезда машина обгонит автобус на 15 км?

Математика

В 12 ч от автовокзала отошёл автобус со скоростью 60 км/ч А через полчаса вслед за ним выехала машина со скоростью 75 км/ч. через сколько часов после выезда машина обгонит автобус на 15 км?

Автор: Гость