Какие реакции называют необратимыми? Приведите примеры таких реакций из органической и неорганической химии, запишите их уравнения.

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Необратимые реакции-это реакции при которых взятые в-ва нацело превращаются в продукты реакции ,не реагирующие между собой при данных условиях. пример из неорганической химии: Ba(ClO2)2 + H2SO4 → HClO2 + BaSO4↓ пример из органической химии: NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa + H2O + CO2↑