Площадь квадратного коврика составляет половину площади одеяла длинной 12дм и шириной 6дм. Чему равна длинна стороны этого коврика?

Математика
Площадь квадратного коврика составляет половину площади одеяла длинной 12дм и шириной 6дм. Чему равна длинна стороны этого коврика?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*6=72 площадь одеяла 72/2=36половина площади одеяла итого получаем, что 6*6=36 длинна стороны этого коврика - 6 дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите обьем и площадь наружной поверхности бака без крышки, высота 80 см, ширина 90 см,длина 70 см. Сколько понадобится краски,чтобы покрасить эт...
Ответить
Математика
В 12 ч от автовокзала отошёл автобус со скоростью 60 км/ч А через полчаса вслед за ним выехала машина со скоростью 75 км/ч. через сколько часов пос...
Ответить
Обществознание
с помощью какого алфавита записано византийское евангелие
Ответить
Физика
Какое перемещение совершит тело за 30 минут, если оно двигается равномерно со скоростью 6 км/ч?
Ответить
Математика
столб, врытый в землю на 2/13 своей длины, возвышается над землёй на 5 и1/2 метра. найти всю длину столба
Ответить