Площадь квадратного коврика составляет половину площади одеяла длинной 12дм и шириной 6дм. Чему равна длинна стороны этого коврика?

Математика

Площадь квадратного коврика составляет половину площади одеяла длинной 12дм и шириной 6дм. Чему равна длинна стороны этого коврика?

Автор: Гость