Площадь квадратного коврика составляет половину площади одеяла длинной 12дм и шириной 6дм. Чему равна длинна стороны этого коврика?
Математика
Площадь квадратного коврика составляет половину площади одеяла длинной 12дм и шириной 6дм. Чему равна длинна стороны этого коврика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*6=72 площадь одеяла 72/2=36половина площади одеяла итого получаем, что 6*6=36 длинна стороны этого коврика - 6 дм
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