Найдите обьем и площадь наружной поверхности бака без крышки, высота 80 см, ширина 90 см,длина 70 см. Сколько понадобится краски,чтобы покрасить этот бак снаружи и изнутри, если на покраску 1 дм в квадрате нужно 2 г краски? ско...

Математика

Найдите обьем и площадь наружной поверхности бака без крышки, высота 80 см, ширина 90 см,длина 70 см. Сколько понадобится краски,чтобы покрасить этот бак снаружи и изнутри, если на покраску 1 дм в квадрате нужно 2 г краски? сколько литров бензина можно влить в этот бак?

Автор: Гость