Найдите обьем и площадь наружной поверхности бака без крышки, высота 80 см, ширина 90 см,длина 70 см. Сколько понадобится краски,чтобы покрасить этот бак снаружи и изнутри, если на покраску 1 дм в квадрате нужно 2 г краски? ско...
Математика
Найдите обьем и площадь наружной поверхности бака без крышки, высота 80 см, ширина 90 см,длина 70 см. Сколько понадобится краски,чтобы покрасить этот бак снаружи и изнутри, если на покраску 1 дм в квадрате нужно 2 г краски? сколько литров бензина можно влить в этот бак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем бака V=a*b*h=70*90*80=504000 см³=504 дм³ Sпов=Sосн+2(Sбок₁+Sбок₂) Sосн=a*b=70*90=6300 см² Sбок₁=a*h=70*80=5600 см² Sбок₂=b*h=90*80=7200 см² Sпов=6300+2*(5600+7200)=31900 см²=319 дм² Масса краски m=319*2=638 г Один литр - это один дм³. Значит в бак можно влить 504 литра бензина.
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