(x+2)квадрат больше нуля
Алгебра
(x+2)квадрат больше нуля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X квадрат+4х+4
Гость:
(х+2)в кв Всегда больше или равняется 0. Поскольку в задаче просится найти значения х, при которых выражение только больше 0, то не учитываем значение х, при котором (х+2)в кв=0, то есть х не равняется(-2) Ответ: х любое, кроме (-2)
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