Если числитель дроби умножить на 2, а из знаменателя вычесть 2, то получится 2. Если же из числителя вычесть 4, а знаменатель умножить на 4, то получится 1/12. Найдите эту дробь.
Алгебра
Если числитель дроби умножить на 2, а из знаменателя вычесть 2, то получится 2. Если же из числителя вычесть 4, а знаменатель умножить на 4, то получится 1/12. Найдите эту дробь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть эта дробь а/б. По условию задачи 2а/(б-2)=2, (а-4)/(4б)=1/12 Составляем систему уравнений: 2а/(б-2)=2 (а-4)/(4б)=1/12 Из первого уравнения выражаем а: а=2(б-2)/2; а=б-2 и подставляем во второе уравнение: (б-2-4)/4б=1/12 б-6=б/3 б-б/3=6 б(1-1/3) =6 б=4 Находим а: а=б-2; а=2. Ответ: 1/2
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