два куска одинаковой ткани стоят 360р. В одной из них5 м. а в другом 4 м. Сколько стоит каждый кусок ткани?

Математика

два куска одинаковой ткани стоят 360р. В одной из них5 м. а в другом 4 м. Сколько стоит каждый кусок ткани?

Автор: Гость