два куска одинаковой ткани стоят 360р. В одной из них5 м. а в другом 4 м. Сколько стоит каждый кусок ткани?
Математика
два куска одинаковой ткани стоят 360р. В одной из них5 м. а в другом 4 м. Сколько стоит каждый кусок ткани?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+4=9 360/9=40 40*5=200 360-200=160
Гость:
1) 5+4=9 ( м )- всего ткани 2) 360:9=40(руб)-стоит 1 метр ткани 3)5*40=200(руб) стоит кусок из 5 метров 4)4*40=160(руб ) стоит кусок из 4 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Расстояние между двумя пунктами по реке равно 80км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки 4 ч ,а против течения - за 5 ч.Найдите собственн...
Алгебра
Два каменщика выкладывают стену за три дня. За сколько дней выполнят эту работу три каменщика, если производительность труда у всех рабочих одинако...
Математика
Поле площадью 5 га разделили на 8 равных участков прямоугольной формы.Определите площадь каждого участка в квадратных метрах
Алгебра
Если числитель дроби умножить на 2, а из знаменателя вычесть 2, то получится 2. Если же из числителя вычесть 4, а знаменатель умножить на 4, то пол...
Алгебра