Два каменщика выкладывают стену за три дня. За сколько дней выполнят эту работу три каменщика, если производительность труда у всех рабочих одинаковая?

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Два каменщика выкладывают стену за три дня. За сколько дней выполнят эту работу три каменщика, если производительность труда у всех рабочих одинаковая?

Автор: Гость