Два каменщика выкладывают стену за три дня. За сколько дней выполнят эту работу три каменщика, если производительность труда у всех рабочих одинаковая?
Алгебра
Два каменщика выкладывают стену за три дня. За сколько дней выполнят эту работу три каменщика, если производительность труда у всех рабочих одинаковая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за день выкл 2 кам 1/3 1 кам 1/6 1\6*3= 1/2 за день пол стены 1/2*2=1 ответ за 2 дня
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