Расстояние между двумя пунктами по реке равно 80км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки 4 ч ,а против течения - за 5 ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки
Алгебра
Расстояние между двумя пунктами по реке равно 80км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки 4 ч ,а против течения - за 5 ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5(х-у)=80 4(х+у)=80 х=20-у 5(20-у-у)=80 100-10у=80 10у=20 у=2 скоростьтеч рек х=20-2 х=18 скор лод
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