Расстояние между двумя пунктами по реке равно 80км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки 4 ч ,а против течения - за 5 ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки

Алгебра

Расстояние между двумя пунктами по реке равно 80км.Это расстояние лодка проплывает по течению реки 4 ч ,а против течения - за 5 ч.Найдите собственную скорость лодки и скорость течения реки

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