ДЛИНА ПРЯМОУГОЛЬНИКА ABCD равна 28 см,а его ширина в 7 раз меньше.Чему равна площадь прямоугольника

Математика
ДЛИНА ПРЯМОУГОЛЬНИКА ABCD равна 28 см,а его ширина в 7 раз меньше.Чему равна площадь прямоугольника
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина прямоугольника а=28 см Ширина прямоугольника b=28/7=4см Площадь S=a*b=28*4=112 см²
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