ДЛИНА ПРЯМОУГОЛЬНИКА ABCD равна 28 см,а его ширина в 7 раз меньше.Чему равна площадь прямоугольника

Математика

ДЛИНА ПРЯМОУГОЛЬНИКА ABCD равна 28 см,а его ширина в 7 раз меньше.Чему равна площадь прямоугольника

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