вопрос: что заставляет людей искать новые виды топлива?
История
вопрос: что заставляет людей искать новые виды топлива?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
то что изчезают(заканчиваются) старые
Гость:
1) иссикают старые источки топлива 2) сохранение экологии
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