на мельницу отправили пшеницу на 10 машинах по 42 центнера на каждой,а ячменя в 3 раза меньше,чем пшеницы.на сколькоцентнеров больше отправили пшеницы ,чем ячменя?

Математика

на мельницу отправили пшеницу на 10 машинах по 42 центнера на каждой,а ячменя в 3 раза меньше,чем пшеницы.на сколькоцентнеров больше отправили пшеницы ,чем ячменя?

Автор: Гость