на мельницу отправили пшеницу на 10 машинах по 42 центнера на каждой,а ячменя в 3 раза меньше,чем пшеницы.на сколькоцентнеров больше отправили пшеницы ,чем ячменя?
Математика
на мельницу отправили пшеницу на 10 машинах по 42 центнера на каждой,а ячменя в 3 раза меньше,чем пшеницы.на сколькоцентнеров больше отправили пшеницы ,чем ячменя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42*10=420 420 центнеров пшеницы в 10 машинах. 420/3=140 140центнеров ячмени было в 10 машинах. 420-140=280 280-разница между ячменем и пшеницей. Ответ:пшеницы на 280 центнеров больше,чем ячменя
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