у тани 5 яблок ,у иры на 4 больше скаолько веры если у нее на 1 меньше чем у тани.
Математика
у тани 5 яблок ,у иры на 4 больше скаолько веры если у нее на 1 меньше чем у тани.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тани - 5 У иры - 5+4 У веры - 5-1 т.е. 4 яболка ("Ира" заморочка! Это лишняя информация!)
Гость:
5+4=9 у иры у веры 5-1=4
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