из города А в город Б ведут две дороги, из А в Г -четыре дороги, из Б в В - три дороги, из Г в В - пять дорог. !) Сколько различных дорог ведет из А в В через Б? 2) Сколько Вообще разных дорог из А в В?
Математика
из города А в город Б ведут две дороги, из А в Г -четыре дороги, из Б в В - три дороги, из Г в В - пять дорог. !) Сколько различных дорог ведет из А в В через Б? 2) Сколько Вообще разных дорог из А в В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самих дорог, как полотна из А в В через Б есть 5, нсли рассчитывать возможныйпуть, тогда будут комбинации из 2 дорог из А в Б и 3 дорог из Б в В. Из А в В можно такжу попасть через Г, тут будет всего 9 дорог. Поэтому всего разных дорог из А в В 9+5=14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
равнодействующая всех сил действующих на тележку 5Н масса тележки 2,5 кг.чему равно ускорение тележки?
Физика
пешеход переходил дорогу со скоростью 4.2 км/ч по прямой,состовляющей угол 30 градусов с направлением дороги,в течение одной минуты.определить ширу...
Українська література
Физика