из города А в город Б ведут две дороги, из А в Г -четыре дороги, из Б в В - три дороги, из Г в В - пять дорог. !) Сколько различных дорог ведет из А в В через Б? 2) Сколько Вообще разных дорог из А в В?

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Самих дорог, как полотна из А в В через Б есть 5, нсли рассчитывать возможныйпуть, тогда будут комбинации из 2 дорог из А в Б и 3 дорог из Б в В. Из А в В можно такжу попасть через Г, тут будет всего 9 дорог. Поэтому всего разных дорог из А в В 9+5=14