пешеход переходил дорогу со скоростью 4.2 км/ч по прямой,состовляющей угол 30 градусов с направлением дороги,в течение одной минуты.определить шируну дороги.

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Скорость пешехода (СИ) v=4.2·1000/3600≈1.17 м/с Длина прямой, по которой пешеход переходил дорогу: l=V·t=1,17·60=70м Пусть ширина дороги - h, а угол под которым шел пешеход - α Тогда sinα=h/l (противолежащий катет к гипотенузе) тогда h=l·sinα=70·sin(30)=35м