равнодействующая всех сил действующих на тележку 5Н масса тележки 2,5 кг.чему равно ускорение тележки?

Физика
равнодействующая всех сил действующих на тележку 5Н масса тележки 2,5 кг.чему равно ускорение тележки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=ma =>a=F/m a=5/2,5=2 м/с²
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