равнодействующая всех сил действующих на тележку 5Н масса тележки 2,5 кг.чему равно ускорение тележки?
Физика
равнодействующая всех сил действующих на тележку 5Н масса тележки 2,5 кг.чему равно ускорение тележки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=ma =>a=F/m a=5/2,5=2 м/с²
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