найти множество делителей числа 3465

Математика
найти множество делителей числа 3465
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем однознач дел 5 3  3  7  11 орвет 11  5  7  3  15  35  55  9  21  33  77  45 99   63
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