В семиэтажном доме на 12 квартир меньше чем в девятиэтажном. сколько квартир в каждом доме, если число квартир на площадки в обоих домах одинаковое

Математика

В семиэтажном доме на 12 квартир меньше чем в девятиэтажном. сколько квартир в каждом доме, если число квартир на площадки в обоих домах одинаковое

Автор: Гость