В семиэтажном доме на 12 квартир меньше чем в девятиэтажном. сколько квартир в каждом доме, если число квартир на площадки в обоих домах одинаковое
Математика
В семиэтажном доме на 12 квартир меньше чем в девятиэтажном. сколько квартир в каждом доме, если число квартир на площадки в обоих домах одинаковое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9-7=2-это разница этажов. 12:2=6-это кол-во квартир на каждом этаже.(По условию задачи) 7*6=42--1-дом 9*6=54--2-ой дом Ответ:42,54
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