путь от турбазы до автостанции турист проехал на велосипеде за 2 ч что бы пройти это расстояние пешком ему понадобилось бы 6 ч известно что идет он со скоростью на 4 км меньше чем едет на велосипеде с какой скоростью идет турист

Математика

путь от турбазы до автостанции турист проехал на велосипеде за 2 ч что бы пройти это расстояние пешком ему понадобилось бы 6 ч известно что идет он со скоростью на 4 км меньше чем едет на велосипеде с какой скоростью идет турист

Автор: Гость