путь от турбазы до автостанции турист проехал на велосипеде за 2 ч что бы пройти это расстояние пешком ему понадобилось бы 6 ч известно что идет он со скоростью на 4 км меньше чем едет на велосипеде с какой скоростью идет турист

Математика
путь от турбазы до автостанции турист проехал на велосипеде за 2 ч что бы пройти это расстояние пешком ему понадобилось бы 6 ч известно что идет он со скоростью на 4 км меньше чем едет на велосипеде с какой скоростью идет турист
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v*2=(v-4)6 v=3v-12 2v=12 v=6 ск велосип 6-4=2 ск пеш
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