У Славы было 50 р. Он купил буханку хлеба заХ р. и пирожок за 7 р. Сколько рублей сдачи он должен получить ?
Математика
У Славы было 50 р. Он купил буханку хлеба заХ р. и пирожок за 7 р. Сколько рублей сдачи он должен получить ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Странная задача, здесь 100% что то не так написано или решать так х+7=50 х=43 43 рубля ответ. или еше возможное решение посмотреть сколько в вашем городе стоит хлеб к примеру хлеб стоит 7 руб тогда здачи он получи 36 руб.
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