k+7 и k-7 найти их значение .есле К =10.К=7
Математика
k+7 и k-7 найти их значение .есле К =10.К=7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10+7=17; 10-7=3 7+7=14; 7-7=0 Наверно так
Гость:
10+7=17 10-7=3 7+7=14 7-7=0
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