В команде 20 человек, из них 12 нападающих и 8 защитников. Сколькими способами из этих игроков можно составить тройки нападающих и двойки защитников?

Математика

В команде 20 человек, из них 12 нападающих и 8 защитников. Сколькими способами из этих игроков можно составить тройки нападающих и двойки защитников?

Автор: Гость