В команде 20 человек, из них 12 нападающих и 8 защитников. Сколькими способами из этих игроков можно составить тройки нападающих и двойки защитников?
Математика
В команде 20 человек, из них 12 нападающих и 8 защитников. Сколькими способами из этих игроков можно составить тройки нападающих и двойки защитников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
защитники 7+6+5+4+3+2+1=28 напад 10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
В доме , в котором живёт галя 9 этажей и несколько подъездов.На каждом этаже находится по 5 квартир.Галя живёт в квартире 54. В каком подъезде живё...
Геометрия
В треугольнике две стороны равны 5 см и 16 см,а угол между ними 120 градусов.Найдите третью сторону треугольника.
Математика
У Славы было 50 р. Он купил буханку хлеба заХ р. и пирожок за 7 р. Сколько рублей сдачи он должен получить ?