В доме , в котором живёт галя 9 этажей и несколько подъездов.На каждом этаже находится по 5 квартир.Галя живёт в квартире 54. В каком подъезде живёт Галя?

Алгебра

В доме , в котором живёт галя 9 этажей и несколько подъездов.На каждом этаже находится по 5 квартир.Галя живёт в квартире 54. В каком подъезде живёт Галя?

Автор: Гость