В доме , в котором живёт галя 9 этажей и несколько подъездов.На каждом этаже находится по 5 квартир.Галя живёт в квартире 54. В каком подъезде живёт Галя?
Алгебра
В доме , в котором живёт галя 9 этажей и несколько подъездов.На каждом этаже находится по 5 квартир.Галя живёт в квартире 54. В каком подъезде живёт Галя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Галя живёт во втором подъезде, на втором этаже.
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