Как записать 512 тыс. квадратных км в стандартном виде?

Алгебра
Как записать 512 тыс. квадратных км в стандартном виде?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
512 000=5,12*10^5 ---------------------------------
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