В двух комнатах поровну стульев.после того как из одной комнаты унесли 3 стула,а в другую принесли 3стула, в обеих комнатах их стало 12 . Сколько стульев было в каждой камнате в начале

Математика

В двух комнатах поровну стульев.после того как из одной комнаты унесли 3 стула,а в другую принесли 3стула, в обеих комнатах их стало 12 . Сколько стульев было в каждой камнате в начале

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