Расстояние между городами А и В 60км .из города А в город В выежает одновременно две автомашины . скорость первой на 20км/ч больше скорости второй .и она прибывает в город В на полчаса раньше .определите скорость каждой автомаш...

Алгебра

Расстояние между городами А и В 60км .из города А в город В выежает одновременно две автомашины . скорость первой на 20км/ч больше скорости второй .и она прибывает в город В на полчаса раньше .определите скорость каждой автомашины ..решить надо уравнением ..

Автор: Гость