Расстояние между городами А и В 60км .из города А в город В выежает одновременно две автомашины . скорость первой на 20км/ч больше скорости второй .и она прибывает в город В на полчаса раньше .определите скорость каждой автомаш...
Алгебра
Расстояние между городами А и В 60км .из города А в город В выежает одновременно две автомашины . скорость первой на 20км/ч больше скорости второй .и она прибывает в город В на полчаса раньше .определите скорость каждой автомашины ..решить надо уравнением ..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V - скорость второй машины (V+20) - скорость первой машины t=S/V Первый доедет до города В за: t₁=60/(V+20) Второй доедет за: t₂=60/V по условию задачи t₂=t₁+0,5 (второй ехал на 2 часа дольше) Составляем уравнение 60/v=60/(v+20)+0,5 60(v+20)=60v+0.5v(v+20) 60v+1200=60v+0,5v²+10v 0,5v²+10v-1200=0 -получилось квадратное уравнение v₁₂=[-10±√(10²-4·0,5·(-1200))]/2·0,5 v₁₂=[-10±√2500]/1 v₁₂=-10±50 v₁=-10+50=40 км/ч v₂=-10-50=-60км/ч, но скорость не может быть отрицательной. Скорость первой машины: (v+20)=40+20=60 км/ч Ответ: Скорость первой машины 60 км/ч, скорость второй машины 40 км/ч
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