три цепи питания,
История
три цепи питания,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орех-белка-куница-ястреб листва-гусиница-синица-ястреб листва(поподая в почву)-черьвяк-жук-еж-сова.
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