Код для открывания сейфа состоит из четырех цифр. Сколько существует различных вариантов кода для этого сейфа?
Математика
Код для открывания сейфа состоит из четырех цифр. Сколько существует различных вариантов кода для этого сейфа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n! n=4 4!=1*2*3*4=24 24 варианта
Гость:
9999 - СПОСОБОВ
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