На 145 открытках нарисован снеговик, а на 100 открытках - Дед Мороз. Сколько Сделано сделано открыток, на которых есть изоражение и снеговика, и Деда Мороза, если всего сделали 175 открыток?
Математика
На 145 открытках нарисован снеговик, а на 100 открытках - Дед Мороз. Сколько Сделано сделано открыток, на которых есть изоражение и снеговика, и Деда Мороза, если всего сделали 175 открыток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)145+100=245 2) 245-175=70 открыток со снеговиком и дедом морозом
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