На 145 открытках нарисован снеговик, а на 100 открытках - Дед Мороз. Сколько Сделано сделано открыток, на которых есть изоражение и снеговика, и Деда Мороза, если всего сделали 175 открыток?

Математика

На 145 открытках нарисован снеговик, а на 100 открытках - Дед Мороз. Сколько Сделано сделано открыток, на которых есть изоражение и снеговика, и Деда Мороза, если всего сделали 175 открыток?

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