Найдите периметр квадратного поля с площадью 160000м2
Математика
Найдите периметр квадратного поля с площадью 160000м2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160000 найдем из под корня=400 р=(а+в)2=(400+400)*2= 1600
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