В магазин привезли 40 ящиков апельсинов по 15 кг. в каждом и продали их за 3 дня. В первый день продали 20% всех апельсинов,во второй день2/3 всех апельсинов. Сколько килограммов апельсинов продали в третий день?
Математика
В магазин привезли 40 ящиков апельсинов по 15 кг. в каждом и продали их за 3 дня. В первый день продали 20% всех апельсинов,во второй день2/3 всех апельсинов. Сколько килограммов апельсинов продали в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего привезли 600 кг (40*15)=600 В 1 день продали 600*20/100=120 кг 2 день продали 600/3*2=400 кг Всего за 2 дня продали 520 кг (400+120) За 3 день продали 600-520=80 кг
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