В магазин привезли 40 ящиков апельсинов по 15 кг. в каждом и продали их за 3 дня. В первый день продали 20% всех апельсинов,во второй день2/3 всех апельсинов. Сколько килограммов апельсинов продали в третий день?

Математика

В магазин привезли 40 ящиков апельсинов по 15 кг. в каждом и продали их за 3 дня. В первый день продали 20% всех апельсинов,во второй день2/3 всех апельсинов. Сколько килограммов апельсинов продали в третий день?

Автор: Гость