решите пожалуйста по подробнее задание по химии К 120г 5%-ного раствора сахара добавили 50 г сахара.Найти массовую долю вещества в полученном растворе

Химия

решите пожалуйста по подробнее задание по химии К 120г 5%-ного раствора сахара добавили 50 г сахара.Найти массовую долю вещества в полученном растворе

Автор: Гость