решите пожалуйста по подробнее задание по химии К 120г 5%-ного раствора сахара добавили 50 г сахара.Найти массовую долю вещества в полученном растворе
Химия
решите пожалуйста по подробнее задание по химии К 120г 5%-ного раствора сахара добавили 50 г сахара.Найти массовую долю вещества в полученном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
w(сахара)=m(сахара)/m(р-ра)*100%, w(сахара)=(120*0,05+50)/(120+50)*100%=56/170*100%~32,941%
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