из вершины прямого углапроведен луч так, что он делит прямой угол на два угла, один из которых больше на 20 градусов. найдите величину каждого из образовавшихся углов.
Математика
из вершины прямого углапроведен луч так, что он делит прямой угол на два угла, один из которых больше на 20 градусов. найдите величину каждого из образовавшихся углов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямой угол равен 90 градусов. Пусть x см первый угол ,тогда второй угол x+20 см,так как сумма этих углов равна 90 составим уравнение: x+x+20=90 2x+20=90 2x=90-20 2x=70 x=35-это первый угол,а второй 35+20=55 см Ответ:35 см, 55 см.
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