из вершины прямого углапроведен луч так, что он делит прямой угол на два угла, один из которых больше на 20 градусов. найдите величину каждого из образовавшихся углов.

Математика

из вершины прямого углапроведен луч так, что он делит прямой угол на два угла, один из которых больше на 20 градусов. найдите величину каждого из образовавшихся углов.

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