Велосипедист проїхав 67 км. 3 год він їхав до обіду і 2 год після обіду. До обіду велосипедист їхав зі швидкістю 15км/год. З якою швидкістю він їхав після обіду?
Математика
Велосипедист проїхав 67 км. 3 год він їхав до обіду і 2 год після обіду. До обіду велосипедист їхав зі швидкістю 15км/год. З якою швидкістю він їхав після обіду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3*15=45 (км) 2) 67-45=22 (км) 3) 22 : 2=11 (км/г) Адказ: 11 км/г
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