Велосипедист проїхав 67 км. 3 год він їхав до обіду і 2 год після обіду. До обіду велосипедист їхав зі швидкістю 15км/год. З якою швидкістю він їхав після обіду?

Математика

Велосипедист проїхав 67 км. 3 год він їхав до обіду і 2 год після обіду. До обіду велосипедист їхав зі швидкістю 15км/год. З якою швидкістю він їхав після обіду?

Автор: Гость