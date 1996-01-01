заповедники национальные парки россии(название где находится когда создан 6 штук

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заповедники национальные парки россии(название где находится когда создан 6 штук
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Гость:
Национальные парки:                                                                                 «Самарская Лука» -Самарская область(1984) ,,Алания,,-  республика Северная осетия (1998) ,,Русский Север,,-Вологодская обл.(1992) ,,Русская Арктика,,Архангельская обл.(2009) Заповедники: ,,Башкирский,,-Башкортостан(1997) ,,Катунский,,-Алтай(1996) ,,Центрально-Сибирский,,-Красноярский край(2001)      
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