заповедники национальные парки россии(название где находится когда создан 6 штук
История
заповедники национальные парки россии(название где находится когда создан 6 штук
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Национальные парки: «Самарская Лука» -Самарская область(1984) ,,Алания,,- республика Северная осетия (1998) ,,Русский Север,,-Вологодская обл.(1992) ,,Русская Арктика,,Архангельская обл.(2009) Заповедники: ,,Башкирский,,-Башкортостан(1997) ,,Катунский,,-Алтай(1996) ,,Центрально-Сибирский,,-Красноярский край(2001)
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