если к числителю и знаменателю дроби прибавить по единице то получиться 1/2 А ЕСЛИ ВЫЧЕСТЬ ПО ЕДИНИЦЕ ТО ПОЛУЧИТСЯ 1/3,НАЙДИТЕ ЭТУ ДРОБЬ
Алгебра
если к числителю и знаменателю дроби прибавить по единице то получиться 1/2 А ЕСЛИ ВЫЧЕСТЬ ПО ЕДИНИЦЕ ТО ПОЛУЧИТСЯ 1/3,НАЙДИТЕ ЭТУ ДРОБЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+1)/(y+1)=1/2 2x+2=y+1 2x-y=-1 (x-1)/(y-1)=1/3 3x-3=y-1 3x+y=2 y=2-3x 2x-2+3x=-1 5x=1 x=0.2 y=2-3*0.2 y= 1.4
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