если к числителю и знаменателю дроби прибавить по единице то получиться 1/2 А ЕСЛИ ВЫЧЕСТЬ ПО ЕДИНИЦЕ ТО ПОЛУЧИТСЯ 1/3,НАЙДИТЕ ЭТУ ДРОБЬ

Алгебра

если к числителю и знаменателю дроби прибавить по единице то получиться 1/2 А ЕСЛИ ВЫЧЕСТЬ ПО ЕДИНИЦЕ ТО ПОЛУЧИТСЯ 1/3,НАЙДИТЕ ЭТУ ДРОБЬ

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