Прямоугольник разделили на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 36 см. Найдите площадь исходного прямоугольника.
Математика
Прямоугольник разделили на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 36 см. Найдите площадь исходного прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=a*4 3p=3a*4 36=3*a*4 a= 3 3*3(длина)*3(широна)=27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
одна сторона триугольника равна 10 см она на 2см меньше второй стороны и на 3 см меньше третьей.вычислите периметр этого триугольника.
Математика
Велосипедист проїхав 67 км. 3 год він їхав до обіду і 2 год після обіду. До обіду велосипедист їхав зі швидкістю 15км/год. З якою швидкістю він їха...