Прямоугольник разделили на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 36 см. Найдите площадь исходного прямоугольника.

Математика

Прямоугольник разделили на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 36 см. Найдите площадь исходного прямоугольника.

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