Прямоугольник разделили на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 36 см. Найдите площадь исходного прямоугольника.

Математика
Прямоугольник разделили на три одинаковых квадрата, сумма периметров которых 36 см. Найдите площадь исходного прямоугольника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=a*4 3p=3a*4 36=3*a*4 a= 3 3*3(длина)*3(широна)=27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
заповедники национальные парки россии(название где находится когда создан 6 штук
Ответить
Қазақ тiлi
спильнокореневе слово до -мисто,зброя
Ответить
Математика
одна сторона триугольника равна 10 см она на 2см меньше второй стороны и на 3 см меньше третьей.вычислите периметр этого триугольника.
Ответить
Математика
Велосипедист проїхав 67 км. 3 год він їхав до обіду і 2 год після обіду. До обіду велосипедист їхав зі швидкістю 15км/год. З якою швидкістю він їха...
Ответить
Математика
2 боровика,2 подберезовика и 2 подосиновика. Расположи их в 3 ряда так,чтобы в каждом ряду было по одному грибу каждого вида
Ответить