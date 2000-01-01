1. Дипломированный бухгалтер является квалифицированным маляром. Дипломированному бухгалтеру нужно покрасить свой дом. За каждый час своей работы бухгалтер получает 50 у.е., а маляру он должен заплатить 15 у.е. в час. Бухгалте...

Технология

1. Дипломированный бухгалтер является квалифицированным маляром. Дипломированному бухгалтеру нужно покрасить свой дом. За каждый час своей работы бухгалтер получает 50 у.е., а маляру он должен заплатить 15 у.е. в час. Бухгалтер может покрасить дом за 30 часов, а маляр затратит – 40 часов. Наймет ли дипломированный бухгалтер маляра или сам покрасит дом? 2. На одном поле фермер может произвести 1000 т. картофеля или 400 т. пшеницы, а на другом альтернативная стоимость выращивания 2 т. пшеницы равна 6 т. картофеля при максимальном производстве картофеля, равном 1500 т. Фермеру необходимо произвести ровно 200 т. пшеницы. Каково при этом максимальное производство картофеля? 3. Студентка во время летних каникул может зарабатывать 5000 д.е. или может пойти на курсы иностранного языка. Расстояние одинаковое. Расходы на питание составляют 1800 д.е., расходы на транспорт – 600 д.е., плата за обучение – 2000 д.е., плата за пособия – 300 д.е. Определить альтернативные издержки выбора курсов иностранного языка. 4. Арендная плата за квартиру – 300 долл./мес. Банковская ставка процента – 10% годовых. Вам предложили купить квартиру за 20000 долл. Стоит ли соглашаться, если такая сумма Вам по карману? 5. Бабушка, мать и дочь организовали семейное предприятие по вязанию шерстяных носков и варежек. За год мать может связать 250 пар варежек или 300 пар носков, бабушка – 210 пар варежек или 350 пар носков, дочь – 150 пар варежек или 300 пар носков. Каковы альтернативные издержки производства 500-ой пары носков?

Автор: Гость