Определите массу воздухав классе, где вы занимаетесь, при температуре 20C и нормальном атмосферном давлении. Молярную массу воздуха принять равной 0,029 кг/моль

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Уравнение Менделеева-Клапейрона: отсюда выражаем масссу как отношение объема,давления и молярной массы к универсальной газовой постоянной и температуре. (R = 8,31 Дж\моль • К)-универсальная газовая постоянная. давление 100000Па, температура 293К в твоем случае. Объем - произведение длины,ширины и высоты класса. всё=)