Костя прошёл 0.3 всего пути от дома до школы.ему ещё осталось пройти до середины пути 150м.Какой длины путь от дома КОСТИ ДО школы?

Математика

Костя прошёл 0.3 всего пути от дома до школы.ему ещё осталось пройти до середины пути 150м.Какой длины путь от дома КОСТИ ДО школы?

Автор: Гость