Костя прошёл 0.3 всего пути от дома до школы.ему ещё осталось пройти до середины пути 150м.Какой длины путь от дома КОСТИ ДО школы?
Математика
Костя прошёл 0.3 всего пути от дома до школы.ему ещё осталось пройти до середины пути 150м.Какой длины путь от дома КОСТИ ДО школы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есль построить схему то получим 150=0,2 150/2=75 м это приходится на 1ну часть 75*10=750м Удачи!!
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