Костя прошёл 0.3 всего пути от дома до школы.ему ещё осталось пройти до середины пути 150м.Какой длины путь от дома КОСТИ ДО школы?

Математика
Костя прошёл 0.3 всего пути от дома до школы.ему ещё осталось пройти до середины пути 150м.Какой длины путь от дома КОСТИ ДО школы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
есль построить схему то получим 150=0,2 150/2=75 м это приходится на 1ну часть 75*10=750м Удачи!!  
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